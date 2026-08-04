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В Чакви поезд сбил 35-летнего мужчину


04.08.2026   20:00


В посёлке Чакви поезд сбил 35-летнего мужчину, который скончался на месте. Происшествие случилось сегодня утром.

На место были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел.

Как сообщили в МВД агентству «Интерпрессньюс», по факту проводится расследование по статье 276, часть четвёртая Уголовного кодекса Грузии.


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