Прокуратура задержала одного человека за дачу взятки госслужащему

04.08.2026 19:54





Прокуратура Грузии задержала одного человека по факту дачи взятки государственному служащему.



По информации прокуратуры Грузии, расследованием, проведенным прокуратурой Автономной Республики Аджария, установлено, что во время практического экзамена на получение водительских прав в Агентстве обслуживания Министерства внутренних дел Грузии кандидат на получение водительского удостоверения, допустивший серьезную ошибку и подлежавший провалу, предложил экзаменатору денежные средства и попросил продолжить экзамен.



Экзаменатор отказался принять деньги, зафиксировал в электронной базе отрицательный результат и сообщил о произошедшем правоохранительным органам.



«Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Аджария в результате неотложных и интенсивных следственных действий задержали лицо, давшее взятку, в качестве обвиняемого. Задержанному будет предъявлено обвинение по части 2-й статьи 339-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к задержанному меры пресечения», — говорится в сообщении.





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