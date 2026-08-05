В ЕС расследуют, стоит ли Россия за кампанией по дезинформации относительно ситуации в Сеуте

05.08.2026 14:10





Европол и спецподразделение дипломатической службы ЕС (EEAS) должны расследовать, кто именно стоит за массированной кампанией по дезинформации в сети относительно ситуации в Сеуте.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел Магнус Бруннер по завершении экстренного онлайн-заседания глав МВД ЕС, посвященного внезапному потоку мигрантов в испанский анклав, во вторник, 4 августа.



Европейская служба внешних связей (EEAS) и Европол должны определить, принимала ли Россия участие в кампании по распространению ложных новостей о Сеуте.



"Теперь задача EEAS, а также Европола – разобраться в деталях, кто были эти нарушители. Была ли это Россия… или это были торговцы людьми и контрабандисты?", – заявил Бруннер, отвечая на вопросы журналистов.



Он уточнил, что доподлинно известно, что за дезинформационной кампанией стоят "торговцы людьми и контрабандисты", но относительно участия в этом России делать выводы рано без соответствующего расследования.



"О торговцах людьми и контрабандистах мы уже знаем. А насчет остального, пожалуйста, подождите реальной оценки", – подчеркнул еврокомиссар.



Как сообщала "Европейская правда", накануне страны ЕС обсуждали угрозу российской дезинформации из-за событий в испанской Сеуте, которая на прошлой неделе столкнулась с масштабным наплывом мигрантов.



Эти опасения стали публично известными 31 июля, когда и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в пророссийских сетях было выявлено более 1500 публикаций относительно Сеуты.



Напомним, десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу из Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.



Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".





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