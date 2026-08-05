Премьер-министр прокомментировал решение Науру отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона

05.08.2026 15:24





«Решение Республики Науру об отмене дипломатических отношений с так называемыми «Республикой Абхазия» и «Республикой Южная Осетия» ещё раз подтверждает, что уважение и соблюдение норм международного права являются основой здоровых международных отношений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



Премьер-министр поблагодарил министра иностранных дел и каждого дипломата.



«21 июля правительство Республики Науру приняло решение об отмене дипломатических отношений с так называемыми «Республикой Абхазия» и «Республикой Южная Осетия». Это решение ещё раз подтверждает, что уважение и соблюдение норм международного права являются основой здоровых международных отношений. Грузия готова установить дипломатические отношения с Республикой Науру и содействовать углублению сотрудничества.



Хочу поблагодарить министра иностранных дел Маку Бочоришвили и каждого дипломата, который работает над успешной реализацией политики непризнания», — заявил премьер-министр.





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