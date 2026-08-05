|
|
|
Кобахидзе: Вместе с ростом экономики увеличиваются и валютные резервы страны
05.08.2026 15:50
»Одновременно с ростом экономики увеличиваются и валютные резервы Грузии, и в этом направлении Национальный банк Грузии ведёт активную работу», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По его словам, в прошлом месяце валютные резервы страны достигли 7,1 млрд долларов США, что является историческим максимумом. Глава правительства поблагодарил Национальный банк и его президента за успешную работу.
«В прошлом месяце наши валютные резервы составили 7,1 млрд долларов, что является историческим максимумом. В годовом выражении валютные резервы выросли на 52%. Это результат как экономических успехов страны, так и эффективной работы Национального банка.
Хочу поблагодарить Национальный банк и его президента за их усилия и деятельность. Благодаря их работе в последние месяцы укрепился курс лари, и мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить эти позитивные тенденции как в экономике в целом, так и в финансовом секторе», — отметил премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна