Кобахидзе: Вместе с ростом экономики увеличиваются и валютные резервы страны

05.08.2026 15:50





»Одновременно с ростом экономики увеличиваются и валютные резервы Грузии, и в этом направлении Национальный банк Грузии ведёт активную работу», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, в прошлом месяце валютные резервы страны достигли 7,1 млрд долларов США, что является историческим максимумом. Глава правительства поблагодарил Национальный банк и его президента за успешную работу.



«В прошлом месяце наши валютные резервы составили 7,1 млрд долларов, что является историческим максимумом. В годовом выражении валютные резервы выросли на 52%. Это результат как экономических успехов страны, так и эффективной работы Национального банка.



Хочу поблагодарить Национальный банк и его президента за их усилия и деятельность. Благодаря их работе в последние месяцы укрепился курс лари, и мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить эти позитивные тенденции как в экономике в целом, так и в финансовом секторе», — отметил премьер-министр.





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