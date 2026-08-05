Министр образования: Студенты, числящиеся в ГТУ на аграрных направлениях, окончат обучение там же

05.08.2026 16:47





Образовательные программы аграрного направления — как бакалавриата, так и магистратуры — полностью переходят в Сухумский государственный университет. Соответственно, первокурсников по этим специальностям теперь будет принимать не Грузинский технический университет, а Сухумский государственный университет, - об этом на брифинге в Администрации правительства заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.



По словам министра, несмотря на эти изменения, студенты, которые в настоящее время обучаются по аграрным специальностям в Грузинском техническом университете, завершат обучение именно там.



«Что касается студентов, которые уже обучаются по этим направлениям, разумеется, они завершат обучение в Грузинском техническом университете. Потребовалось определенное время, чтобы образовательные программы аграрного направления Сухумского государственного университета прошли соответствующую аккредитацию в Национальном центре развития качества образования. Теперь этот процесс уже завершен.



Также хочу сообщить общественности, что два региональных университета — Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия и Самцхе-Джавахетский государственный университет — прошли аккредитацию для реализации образовательных программ по направлению туризма.



Напомню, что в рамках реформы в отношении региональных университетов приоритетными были определены узкопрофильные направления, в том числе педагогика, туризм и аграрные образовательные программы. Университетам, в которых были открыты новые направления, соответственно, были увеличены и квоты на прием студентов», — заявил Гиви Миканадзе.





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