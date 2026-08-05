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В центре Батуми столкнулись автомобиль и мотоцикл


05.08.2026   17:34


Сегодня, 5 августа, на перекрёстке улиц Важа-Пшавела и Руставели в Батуми произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

По словам очевидцев, с места аварии бригада скорой помощи госпитализировала двух молодых людей, находившихся на мотоцикле. По предварительной информации, один из них находится в тяжёлом состоянии.

МВД Грузии начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.


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