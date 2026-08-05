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Реализация школьной формы будет начата с 1-го сентября - Минобразования


05.08.2026   17:38


С 1 сентября начнется продажа школьной формы — приобрести ее можно будет как в розничной сети, так и онлайн, - об этом на брифинге в администрации правительства заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

По его словам, в течение ближайших двух-трех недель общественность будет подробно проинформирована о процессе реализации школьной формы.

«С 1 сентября начнется продажа школьной формы. В ближайшие две-три недели общественность получит подробную информацию о процессе ее реализации. Продажа будет осуществляться как в розничном формате, так и через интернет. Для этого разработана специальная платформа, которая будет доступна всем.

В настоящее время мы находимся в процессе заключения соглашений с банками, которые подготовили определенные предложения по льготным условиям. Эта информация также будет доведена до общественности. Например, какие льготы может предоставить банк при покупке формы с использованием карты конкретного банка», — отметил Гиви Миканадзе.


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