Учащиеся 1-го, 7-го и 10-го классов получат новые учебники и будут проходить обучение по новым программам

05.08.2026 17:45





Школьная форма не является второстепенным вопросом - Это одно из важных направлений, поскольку речь идет об обеспечении равенства между учениками, создании безопасной среды и содействии повышению качества образования - Это подтверждается мировой практикой, - об этом заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.



По словам Миканадзе, реформа не ограничивается введением школьной формы, а включает и другие важные компоненты.



«Мы начали реформу с введения школьной формы и ряда других важных компонентов. Уже 15 сентября учащихся первых, седьмых и десятых классов в школах встретят совершенно новые учебники и новые образовательные программы. Учебники по гуманитарным дисциплинам и направлениям STEM отличаются очень высоким качеством, и хочу заверить, что для их подготовки была проделана колоссальная работа.



Кроме того, в школах начнет действовать новое правило, ограничивающее использование мобильных устройств во время учебного процесса, чтобы дети могли максимально сосредоточиться на занятиях. Помимо этого, у нас есть и другие очень важные направления, предусмотренные концепцией реформы.



Я совершенно не разделяю мнение о том, что мы якобы сосредоточены только на школьной форме. Форма — это лишь один из компонентов, но при этом чрезвычайно важный», — заявил Гиви Миканадзе.





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