Тина Бокучава: Временный орган в «Едином национальном движении» создаётся на шесть месяцев

05.08.2026 16:56





Исполняющая обязанности председателя партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава заявила, что не намерена покидать партию и останется рядовым членом её политического совета. Об этом Бокучава сообщила журналистам перед началом съезда партии.



«Я пришла на съезд «Единого национального движения» по трём причинам.



Первая — поблагодарить наших сторонников, тех людей, которые сегодня являются делегатами съезда, за доверие, оказанное мне два года назад, когда мне было поручено служить партии в качестве её председателя. Для меня это сегодня было самым важным.



Вторая причина заключается в том, что для меня главное — борьба, а не должности. Для меня никогда не имело значения, какую должность я занимаю. Главное — борьба, правда, достоинство и та победа, которую мы все должны завоевать вместе.



Третья причина, по которой я сегодня здесь, — пожелать успехов всем тем, кто на сегодняшнем съезде возьмёт на себя ответственность за руководство «Единым национальным движением».



Сегодня мне также поступили предложения занять определённые должности, однако я считаю, что сейчас для меня правильнее всего продолжить борьбу за лучшее будущее моей страны в качестве рядового члена политического совета «Национального движения».



Я сама попросила не выдвигать мою кандидатуру, чтобы не создавать неловкости по этому вопросу. Как уже неоднократно разъяснялось, речь идёт о временном органе, временной структуре, которая, насколько я понимаю, создаётся на шесть месяцев. Поэтому я не вижу себя в составе этого временного руководящего органа.



Хочу также пояснить это и критикам, и нашим сторонникам, но прежде всего членам «Единого национального движения», вместе с которыми я всей душой и всеми своими убеждениями с 2012 года борюсь за лучшее будущее этой страны: я не собираюсь уходить из «Единого национального движения». Я остаюсь членом того органа, который считаю главным политическим органом нашей партии и демократических партий в целом, поскольку именно он является наиболее представительным», — заявила Тина Бокучава.





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