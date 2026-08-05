Тина Бокучава останется рядовым членом политсовета ЕНД

05.08.2026 16:53





Исполняющая обязанности председателя «Единого национального движения» Тина Бокучава перед началом съезда заявила, что не видит себя в составе временной структуры управления партией.



По словам Бокучавы, ей предлагали занять определенные должности, однако она считает правильным продолжить борьбу в статусе рядового члена политического совета «Единого национального движения».



«Хочу пожелать успехов всем тем, кто на сегодняшнем съезде возьмет на себя ответственность за руководство "Единым национальным движением". Мне и сегодня поступило предложение занять определенные должности, однако я считаю, что сейчас с моей стороны будет правильнее продолжить борьбу за лучшее будущее моей страны в качестве рядового члена политического совета "Единого национального движения".



Я также просила не выдвигать мою кандидатуру, чтобы не создавать неловкости по этому вопросу. Это временный орган, который создается на шесть месяцев. Я не вижу себя в составе временной структуры управления», — отметила Бокучава.



Кроме того, по ее словам, покидать «Единое национальное движение» она не намерена.





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