Кобахидзе: Работы по строительству глубоководного порта в Анаклии вошли в активную фазу

05.08.2026 15:29





»Работы по строительству глубоководного порта в Анаклии вошли в активную фазу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, согласно плану правительства, первый этап работ должен быть завершён в 2029 году, после чего глубоководный порт сможет принять первые суда.



«Первая фаза, согласно нашему плану, должна завершиться в 2029 году, и уже к 2029 году глубоководный порт должен принять первые суда. Для этого работы будут активно продолжаться», — отметил премьер-министр.





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