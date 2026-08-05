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Кобахидзе: Работы по строительству глубоководного порта в Анаклии вошли в активную фазу


05.08.2026   15:29


»Работы по строительству глубоководного порта в Анаклии вошли в активную фазу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, согласно плану правительства, первый этап работ должен быть завершён в 2029 году, после чего глубоководный порт сможет принять первые суда.

«Первая фаза, согласно нашему плану, должна завершиться в 2029 году, и уже к 2029 году глубоководный порт должен принять первые суда. Для этого работы будут активно продолжаться», — отметил премьер-министр.


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