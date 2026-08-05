Вольский не видит ни одного аргумента в пользу утверждения о пророссийской политике «Грузинской мечты»

05.08.2026 14:47





Как заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский, у Михаила Саакашвили «не было заказа на обострение отношений с Россией». По его словам, напротив, перед бывшим президентом стояла задача нормализовать отношения с Москвой и содействовать ее вступлению в международную организацию.



«Тогда был такой заказ, а сегодня — совершенно другой. Изменилась мировая конъюнктура, изменилась и политика агентуры», — заявил Вольский.



В этом же контексте он отметил, что в «Едином национальном движении» «и сами прекрасно знают», что не препятствовали действиям России.



По словам Вольского, во время пребывания у власти «Единое национальное движение» подписало резолюцию, согласно которой Россия была права в войне 2008 года, обвинило грузинских военнослужащих и не вело никакой правовой борьбы против России.



«Еще до войны 2008 года — в июле — было совершенно очевидно, что боевые действия неизбежны. У Рокского тоннеля шла полная мобилизация российских военных подразделений. Несмотря на это, по весьма сомнительным причинам не была объявлена тревога, власти Саакашвили не обратились в Совет безопасности. Более того, когда война закончилась и тела наших солдат еще не успели остыть, они подписали совершенно непонятную и предательскую резолюцию, в которой говорилось, что Россия была вынуждена войти в Грузию, а ответственность за произошедшее лежала на грузинских военнослужащих.



Факт остается фактом: никакой тревоги, никакой напряженности и никакого правового противостояния с Россией не было. Напротив, было сделано все, что диктовали Саакашвили. Речь шла о вступлении России во Всемирную торговую организацию и развитии отношений, характерных для двух соседних дружественных стран. Победа в Страсбургском суде стала возможной уже после прихода к власти "Грузинской мечты". В нынешней крайне сложной ситуации эти люди еще и утверждают, будто мы проводим пророссийскую политику. Это не двойные стандарты — это серьезный сговор, который требует серьезного изучения», — заявил Гия Вольский.



По его словам, не существует ни одного аргумента, подтверждающего утверждения о том, что «Грузинская мечта» проводит в стране пророссийскую политику.



«По сути, они приняли и выполнили то, что им было продиктовано, — необходимость урегулировать отношения с Россией. Тогда Россия входила в состав "Большой восьмерки". Сегодня ситуация иная. Теперь от Грузии требуют определенного подчинения по ряду вопросов, поскольку отношения с Россией существенно изменились, и требуется вовлечение Грузии в текущую войну — как в экономическом, так и в военном плане. Кроме того, сегодня тема Среднего коридора стала гораздо более актуальной.



Исходя из этого, исполнителя такого заказа называют агентом. Агентурная деятельность — это именно то, чем они занимаются. Они пытаются представить дело так, будто "Грузинская мечта" проводит российскую политику, однако не смогли привести ни одного аргумента, который свидетельствовал бы о том, что после 2012 года "Грузинская мечта" сделала хотя бы один шаг, давший России какое-либо преимущество в проведении политики на Южном Кавказе. Что такого сделала власть, что когда-либо пошла вразрез со стандартами Европейского союза?



Мировая политика меняется, и когорта людей без родины пытается подстроиться под политику внешней силы, независимо от того, приведет ли эта политика к разрушению Грузии. Именно такую картину мы наблюдаем. Чтобы скрыть ее, они ограничиваются пустыми заявлениями о том, что в Грузии якобы проводится российская политика. Эти люди следуют сценарию, написанному при участии Расы Юкнявичене, Каи Каллас, Марты Кос и Андрюса Кубилюса. Мировая конъюнктура изменилась, изменилась и политика агентуры», — заявил Гия Вольский.





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