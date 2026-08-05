В школах Грузии утвердили календарь на 2026–2027 учебный год

05.08.2026 21:59





Новый учебный год в государственных школах Грузии начнется 15 сентября 2026 года. Министерство образования уже утвердило график официальных выходных и школьных каникул, поэтому родители могут заранее планировать отпуска и семейные поездки.



В течение учебного года школьники не будут учиться в следующие праздничные дни:



▫️ 14 октября — Светицховлоба;

▫️ 23 ноября — Георгоба (День святого Георгия);

▫️ 7 января — Рождество Христово;

▫️ 19 января — Крещение Господне;

▫️ 3 марта — День матери;

▫️ 8 марта — Международный женский день;

▫️ 9 апреля — День восстановления государственной независимости Грузии, национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за Родину;

▫️ 9 мая — День Победы;

▫️ 12 мая — День памяти святого апостола Андрея Первозванного и День удела Грузии Пресвятой Богородице;

▫️ 17 мая — День святости семьи;

▫️ 26 мая — День независимости Грузии.



Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2026 года по 15 января 2027 года, а весенние — с 8 по 15 марта 2027 года включительно.



Календарь утвержден заранее, что позволит семьям без спешки спланировать отдых, поездки и другие важные дела на весь учебный год.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





