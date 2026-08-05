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СГБ Грузии начала расследование дезинформации, проводимой из-за рубежа против интересов Грузии


05.08.2026   21:31


Департамент государственной безопасности Службы государственной безопасности Грузии начал расследование по статье «саботаж» в связи с дискредитирующей информационной кампанией, проводимой из-за рубежа и поддерживаемой Грузией в ущерб государственным интересам Грузии.

Дело касается преднамеренного распространения информации, содержащей дискредитирующий контент, направленный против интересов Грузии, на различных социальных платформах с помощью фейковых так называемых бот-аккаунтов, зарегистрированных и управляемых за рубежом, что служит для нанесения ущерба экономическим интересам Грузии. Цель кампании – создание ложного представления путем распространения дезинформации о том, что в Грузии создана неблагоприятная среда для туристов из Российской Федерации.

На данном этапе известно, что несколько фейковых аккаунтов, зарегистрированных на социальной платформе X, распространяли дезинформацию по различным вопросам, в частности, утверждалось, что граждане Грузии оставляют туристов из Российской Федерации одних в лесу или что они умышленно и преднамеренно загрязняют еду, заказанную ими в грузинских ресторанах, и т. д.

Аналогичная ложная информация впоследствии, с определенной периодичностью, распространялась скоординированным образом одним из зарегистрированных за рубежом СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию.

Дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, и касается нарушения нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, а также их повреждения/уничтожения с целью создания угрозы государственным интересам Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.

В рамках расследования проводятся предусмотренные законом оперативно-следственные мероприятия по выявлению организаторов и участников дезинформационной кампании, возможных источников финансирования, механизмов распространения информации и ее целей.

Служба государственной безопасности продолжает работать над оперативным выявлением подобных дезинформационных кампаний и предотвращением угроз, исходящих от них; любые действия, направленные внешними или внутренними силами, которые стремятся подорвать национальные интересы Грузии, дестабилизировать государственные институты, нарушить конституционный порядок или нанести ущерб национальной безопасности, будут подлежать соответствующему правовому преследованию.


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