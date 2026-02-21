Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Театр имени Васо Абашидзе покинули несколько ведущих акторов


21.02.2026   12:58


Актеры Каха Кинцурашвили, Эка Деметрадзе, Гивико Бараташвили и Нанка Калатозишвили покинули Театр музыкальной комедии и драмы им. Васо Абашидзе.

Об этом они написали в Facebook и опубликовали в соцсети идентичные тексты о своем решении.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь актером профессионального государственного театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе. Большое спасибо всем, с кем вместе я стоял на сцене», - пишут актеры.


