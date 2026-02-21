Уровень безработицы в Грузии снизился до 13,3 процента в IV кв. 2025 года - «Грузстат»

21.02.2026 13:27





Согласно отчету Национальной статистической службы Грузии («Грузстат»), в четвертом квартале 2025 года уровень безработицы в стране снизился на 0,9 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 13,3 процента.



По данным Грузстат в четвертом квартале 2025 года доля рабочей силы в населении в возрасте 15 лет и старше снизилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 54,4 процента, в то время как уровень занятости не изменился и составил 47,1 процента.



Согласно отчету, в городских населенных пунктах доля рабочей силы в населении снизилась на 1,2 процентных пункта, а в населенных пунктах сельского типа ​​увеличилась на 0,3 процентных пункта. Уровень занятости в городах снизился на 1,5 процентных пункта, в то время как в сельских поселениях увеличился на 2,0 процентных пункта, составив 47,0% и 47,2% соответственно.



Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин по сравнению с женщинами. В четвертом квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года этот показатель снизился на 0,7 процентных пункта среди женщин и на 1,1 процентных пункта среди мужчин, составив 10,3% и 15,6% соответственно.







