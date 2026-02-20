Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России на озере байкал провалился под лед туристический автобус


20.02.2026   22:38


В России на озере Байкал автобус с китайскими туристами провалился под лёд. Как сообщают СМИ, в результате происшествия погибли водитель автобуса и все семеро находившихся в транспорте туристов.

По распространённой информации, в момент трагедии автобус двигался по замёрзшей поверхности озера, когда лёд треснул, и транспортное средство ушло под воду.

По заявлению прокуратуры Иркутская область, по факту случившегося возбуждено уголовное дело и начато расследование.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна