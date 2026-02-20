|
В России на озере байкал провалился под лед туристический автобус
20.02.2026 22:38
В России на озере Байкал автобус с китайскими туристами провалился под лёд. Как сообщают СМИ, в результате происшествия погибли водитель автобуса и все семеро находившихся в транспорте туристов.
По распространённой информации, в момент трагедии автобус двигался по замёрзшей поверхности озера, когда лёд треснул, и транспортное средство ушло под воду.
По заявлению прокуратуры Иркутская область, по факту случившегося возбуждено уголовное дело и начато расследование.