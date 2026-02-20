Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Верховный суд США признал незаконными чрезвычайные тариф Трампа


20.02.2026   22:03


Верховный суд США признал чрезвычайные тарифы, введённые президентом страны Дональдом Трампом, незаконными.

Верховный суд постановил, что Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввёл масштабные тарифы по всему миру.

Мнение по данному вопросу написал председатель Верховного суда Джон Робертс. По сообщениям СМИ, трое судей выступили против, а шестеро согласились с выводом о том, что тарифы ставились выше закона.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что решение против тарифов станет экономическим ударом для страны. По оценке американских СМИ, «это впечатляющее поражение для Белого дома в вопросе, который являлся центральной частью внешней политики и экономической повестки президента».

Напомним, что президент США Дональд Трамп 3 апреля 2025 года объявил о введении тарифов для различных стран в размере от 10% до 49%.


