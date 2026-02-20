|
|
|
Верховный суд США признал незаконными чрезвычайные тариф Трампа
20.02.2026 22:03
Верховный суд США признал чрезвычайные тарифы, введённые президентом страны Дональдом Трампом, незаконными.
Верховный суд постановил, что Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввёл масштабные тарифы по всему миру.
Мнение по данному вопросу написал председатель Верховного суда Джон Робертс. По сообщениям СМИ, трое судей выступили против, а шестеро согласились с выводом о том, что тарифы ставились выше закона.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что решение против тарифов станет экономическим ударом для страны. По оценке американских СМИ, «это впечатляющее поражение для Белого дома в вопросе, который являлся центральной частью внешней политики и экономической повестки президента».
Напомним, что президент США Дональд Трамп 3 апреля 2025 года объявил о введении тарифов для различных стран в размере от 10% до 49%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна