Глава грузинской делегации в ПА ОБСЕ встретился с президентом ПАСЕ

20.02.2026 21:53





В рамках визита в Австрию председатель Комитета по внешним связям и глава Постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе провёл встречу с недавно избранным президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Петрой Байер.



На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возвращение делегации Грузии в Парламентскую ассамблею Совета Европы.



По словам Николоза Самхарадзе, в ходе беседы он отметил, что грузинская сторона готова представить свою делегацию в ассамблее, однако только в том случае, если полномочия делегации будут признаны без каких-либо предварительных условий.



Он подчеркнул, что Грузия не может согласиться с выдвижением со стороны какой-либо организации несправедливых условий для признания полномочий делегации.



«В разговоре с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы я отметил, что если мандаты делегации Грузии будут полностью и безусловно признаны, Грузия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявил Николоз Самхарадзе.



На встрече также были обсуждены внутренняя политическая ситуация в стране, вопросы, связанные с выборами, и текущий законодательный процесс.



Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Австрия, постоянный представитель Грузии при ОБСЕ и международных организациях, расположенных в Вене, Александр Майсурадзе.







