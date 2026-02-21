Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине кредита в 90 миллиардов евро

21.02.2026 12:51





Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



«Мы блокируем Украине кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, до тех пор, пока не будет восстановлена ​​поставка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - написал Сийярто в X.



По его словам, «Украина, блокируя транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», нарушила соглашение об ассоциации с ЕС».



«Украина в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией шантажирует Венгрию, блокируя транзит нефти, чтобы повысить цены на топливо перед выборами», - заявил Сийярто.



Ранее Financial Times сообщила, что посол Венгрии в ЕС не поддержал предоставление кредита Украине. По данным СМИ, Евросоюз планирует утвердить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро 24 февраля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





