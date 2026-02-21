|
|
|
Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине кредита в 90 миллиардов евро
21.02.2026 12:51
Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы блокируем Украине кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, до тех пор, пока не будет восстановлена поставка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - написал Сийярто в X.
По его словам, «Украина, блокируя транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», нарушила соглашение об ассоциации с ЕС».
«Украина в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией шантажирует Венгрию, блокируя транзит нефти, чтобы повысить цены на топливо перед выборами», - заявил Сийярто.
Ранее Financial Times сообщила, что посол Венгрии в ЕС не поддержал предоставление кредита Украине. По данным СМИ, Евросоюз планирует утвердить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро 24 февраля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна