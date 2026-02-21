Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине кредита в 90 миллиардов евро


21.02.2026   12:51


Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы блокируем Украине кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, до тех пор, пока не будет восстановлена ​​поставка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - написал Сийярто в X.

По его словам, «Украина, блокируя транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», нарушила соглашение об ассоциации с ЕС».

«Украина в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией шантажирует Венгрию, блокируя транзит нефти, чтобы повысить цены на топливо перед выборами», - заявил Сийярто.

Ранее Financial Times сообщила, что посол Венгрии в ЕС не поддержал предоставление кредита Украине. По данным СМИ, Евросоюз планирует утвердить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро 24 февраля.


