Во Франции проходит ретроспектива грузинского немого кино

23.02.2026 18:50





В Париже, в Fondation Jérôme Seydoux-Pathé проходит ретроспектива «Грузинское немое кино — зеркало нации». Об этом сообщает Национальный архив Грузии.



По их информации, мероприятие, которое проходит с 4 февраля по 3 марта и предусматривает показ около 20 фильмов авангарда грузинского кино, реализуется по принципу «карт-бланш».



«Данный статус Fondation Jérôme Seydoux-Pathé специально предоставил Национальному центру кинематографии Грузии и Национальному архиву Грузии. В рамках ретроспективы состоялась встреча, посвящённая авангардному грузинскому кино, в которой приняли участие: представитель Eurimages, кинорежиссёр София Баблуани, менеджер проектов Национального киноцентра Грузии, киновед Нино Кавтарадзе, руководитель кинофотофоноархива Национального архива Грузии Георгий Какабадзе, специалисты по грузинскому кино — почётный профессор INALCO Жан Радвани и профессор Сорбоннского университета Габриэль Шоментовский, а также преподаватель сравнительной литературы Университета Париж Нантер Майя Варсимашвили-Рафаэли.



Выступающие обсудили связь между художественной литературой 1920-х годов в Грузии и зарождением грузинского кино, рассмотрели исторический контекст авангардного грузинского кино и подчеркнули его особое место в истории мирового кинематографа.



В рамках ретроспективы зрителям в кинотеатре фонда представлены фильмы: «Моя бабушка», «Элисо», «Соль Сванетии», «Угубура», «Ханума», «Гиули», «Кто виноват», «Сурамская крепость» и другие. Отмечается, что показы проходят под музыкальное сопровождение пианистов Национальной консерватории музыки и танца Парижа», — говорится в сообщении Национального архива.





