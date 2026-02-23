Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В избирательное законодательство вносятся изменения


23.02.2026   20:55


«Грузинская мечта» вносит изменения в недавно принятое избирательное законодательство. Поправки, инициированные в парламенте, касаются международных наблюдателей.

В «Избирательном кодексе» будет записано, что международным наблюдателем может быть только гражданин иностранного государства – с возраста 18 лет. Проект также определяет процедуры регистрации переводчика, сопровождающего международных наблюдателей.

Согласно тем же изменениям, порядок фото-, видео- и аудиомониторинга заседания избирательной комиссии определяются постановлением ЦИК.

Инициаторами изменений, вносящихся в «Избирательных кодекс» являются депутаты-члены комитета по юридическим вопросам.

Для справки, в декабре 2025 года парламент принял новую редакцию «Избирательного кодекса», подготовленную «Грузинской мечтой». Новый Избирательный кодекс изменил и по-новому отрегулировал ряд правил, касающихся выборов.


