В избирательное законодательство вносятся изменения

«Грузинская мечта» вносит изменения в недавно принятое избирательное законодательство. Поправки, инициированные в парламенте, касаются международных наблюдателей.



В «Избирательном кодексе» будет записано, что международным наблюдателем может быть только гражданин иностранного государства – с возраста 18 лет. Проект также определяет процедуры регистрации переводчика, сопровождающего международных наблюдателей.



Согласно тем же изменениям, порядок фото-, видео- и аудиомониторинга заседания избирательной комиссии определяются постановлением ЦИК.



Инициаторами изменений, вносящихся в «Избирательных кодекс» являются депутаты-члены комитета по юридическим вопросам.



Для справки, в декабре 2025 года парламент принял новую редакцию «Избирательного кодекса», подготовленную «Грузинской мечтой». Новый Избирательный кодекс изменил и по-новому отрегулировал ряд правил, касающихся выборов.





