|
|
|
В избирательное законодательство вносятся изменения
23.02.2026 20:55
«Грузинская мечта» вносит изменения в недавно принятое избирательное законодательство. Поправки, инициированные в парламенте, касаются международных наблюдателей.
В «Избирательном кодексе» будет записано, что международным наблюдателем может быть только гражданин иностранного государства – с возраста 18 лет. Проект также определяет процедуры регистрации переводчика, сопровождающего международных наблюдателей.
Согласно тем же изменениям, порядок фото-, видео- и аудиомониторинга заседания избирательной комиссии определяются постановлением ЦИК.
Инициаторами изменений, вносящихся в «Избирательных кодекс» являются депутаты-члены комитета по юридическим вопросам.
Для справки, в декабре 2025 года парламент принял новую редакцию «Избирательного кодекса», подготовленную «Грузинской мечтой». Новый Избирательный кодекс изменил и по-новому отрегулировал ряд правил, касающихся выборов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна