Граждане каких стран чаще всего открывают бизнес в Грузии


23.02.2026   21:39


Согласно отчёту национального бюро статистики, в 2025 году более трети зарегистрированных компаний с иностранным капиталом были открыты россиянам.

Всего в прошлом году было создано 20 802 коммерческих предприятия с иностранным капиталом. А вот так выглядит тройка лидеров:

▪️ Россия — 7 643
▪️ Индия — 1960
▪️ Беларусь — 1 915

В десятку также вошли граждане Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.

На данный момент в Грузии действует около 1,1 млн коммерческих предприятий, из которых 71,7 тыс. были зарегистрированы в 2025 году.


