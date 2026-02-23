|
Граждане каких стран чаще всего открывают бизнес в Грузии
23.02.2026 21:39
Согласно отчёту национального бюро статистики, в 2025 году более трети зарегистрированных компаний с иностранным капиталом были открыты россиянам.
Всего в прошлом году было создано 20 802 коммерческих предприятия с иностранным капиталом. А вот так выглядит тройка лидеров:
▪️ Россия — 7 643
▪️ Индия — 1960
▪️ Беларусь — 1 915
В десятку также вошли граждане Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.
На данный момент в Грузии действует около 1,1 млн коммерческих предприятий, из которых 71,7 тыс. были зарегистрированы в 2025 году.
