Глава МИД Грузии: Мы рассматриваем права человека как основу видения нашего правительства

23.02.2026 23:04





Универсальные принципы прав человека сегодня стоят перед все большими вызовами – не только из-за конфликтов и оккупации, но и из-за попыток использовать международные организации в качестве инструментов политического давления и политизации прав человека в узких целях, - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, выступая на сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека.



Министр говорила о динамике демократического развития Грузии и процессе институционального усиления.



«Несмотря на сложные вызовы безопасности, за последнее десятилетие Грузия укрепила демократические институты, верховенство закона и фундаментальные свободы, что отражается в соответствующих международных рейтингах и сокращении на 85% числа исков, поданных в Европейский суд по правам человека», - сказала Бочоришвили.



Мака Бочоришвили также заострила внимание на социально-экономическом положении страны, отметив, что «человеческое достоинство начинается с обеспечения экономических возможностей и социальной справедливости. За последнее десятилетие уровень бедности в Грузии снизился с 30% до 10%, что является результатом устойчивого экономического роста и реализации целевых социальных программ для уязвимых групп».



Говоря о реформах, проведенных в направлении защиты прав женщин, глава ведомства отметила усиление механизмов борьбы с насилием. В этом же контексте она говорила об усилении прав лиц с ограниченными возможностями и вопросах аутизма, уделяя особое внимание инклюзивности, достоинству и равенству.



Значительная часть выступления была посвящена ситуации в оккупированных регионах Грузии. По словам министра, «неотделимые части территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион – по-прежнему оккупированы Российской Федерацией».



По ее словам, население на этих территориях ограничено в фундаментальных свободах, продолжаются случаи незаконных задержаний, ненадлежащего обращения и этнической дискриминации.



Как заявила министр иностранных дел, Грузия по-прежнему решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и привержена основанному на правилах международному порядку, который основан на Уставе ООН.



В заключение Мака Бочоришвили подтвердила непоколебимую поддержку Грузией принципа универсальности и взаимосвязанности прав человека, отметив, что Грузия продолжает укреплять демократическое управление внутри страны и поддерживать общие усилия, направленные на защиту человеческого достоинства на международном уровне.



Заявление Маки Бочоришвили распространяет Министерство иностранных дел Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





