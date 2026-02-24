Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии: Мы видим попытки политизировать реформу образования


24.02.2026   00:30


«Мы видим попытки политизировать реформу образования, вовлечение иностранных послов в этот процесс неприемлемо», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Бочоришвили задали вопрос, как она оценивает тот факт, что посол Эстонии выразил солидарность с Государственным университетом Илии.

«Неясно, о какой поддержке идёт речь. Мы видим попытки политизировать реформу образования. Недопустимо вовлекать в этот процесс послов иностранных государств. Это очень важный внутренний политический вопрос нашей страны, он касается образовательной политики и связан с созданием качественной системы образования для будущих поколений. Политизация этого процесса будет направлена исключительно на вред реформе образования, а не на благо. Соответственно, совершенно неприемлемо, когда мы наблюдаем попытки политизации этого вопроса со стороны иностранных акторов», — заявила Мака Бочоришвили.


