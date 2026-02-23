Оппозиция призвала митингующих рассказать о симптомах химотравления «камитом» через анкету

23.02.2026 21:32





Оппозиционные партии «Ахали», «Нацдвижение», «Дроа», «Гирчи — Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело — Сильная Грузия», приступают к сбору информацию о симптомах отравленя в результате возможного применения специального химического оружия властями Грузии во время разгона проевропейских акций протеста в 2024 году — «камита».



«Совместно с грузинскими экспертами Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT) и группа независимых судебно-медицинских экспертов (IFEG) разработали анкету, на основе которой будет составлено заключение.



Мы призываем протестующих граждан воспользоваться этой возможностью и поделиться своим опытом с исследователями.



Мы должны знать, к каким проблемам со здоровьем привело использование химических веществ против населения», — говорится в заявлении.



6 непарламентских оппозиционных партий отметили, что участники опроса смогут помочь «установить правду о химическом отравлении».



Добавим, НПО АМЮГ («Ассоциация молодых юристов Грузии») приступает к судебному разбирательству по делу о возможном применении химвещества «камит» во время разгона властями проевропейских акций протеста, и обращается в Генпрокуратуру.



Организация выступает от имени 7-ми граждан, пострадавших во время разгонов акций протеста в 2024 году, которые считают, что, возможно, в струю воды были подмешаны запрещенные химические вещества.



Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



6 декабря СГБ официально назвала вещество, которое применялось МВД при разгоне протестов. Утверждается, что речь идет о химическом соединении CS-газа – хлорбензилиденмалононитриле, растворенном в пропиленгликоле. Эти вещества не относятся к запрещенной категории, заявляют в СГБ. Подчеркнуто, что вещество «камит» (бромбензилцианид), которое упоминалось в расследовании BBC, МВД никогда не закупало и не использовало. По данным СГБ, CS-газ был приобретен в 2007 и 2009 годах у израильской компании, а международные коды UN3439 и UN1710 касаются именно этих легальных средств.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).





