Представители молодежных организаций и послы европейских стран почтили память юнкеров

В День памяти юнкеров у мемориала юнкерам в Кожори состоялось мероприятие, посвящённое 105-й годовщине советской оккупации. Представители молодёжных организаций и европейские дипломаты возложили цветы к мемориалу и почтили память юнкеров и бойцов, погибших за родину, минутой молчания.



Организаторы мероприятия — молодые люди — отметили, что героическая жертва павших за свободу и государственную независимость до сих пор напоминает поколениям об ответственности. Нынешний акт почтения памяти юнкеров совместно с европейскими послами является подтверждением твёрдой солидарности, особенно на фоне того, что из-за советской оккупации в Первой Республике Грузии не удалось открыть посольства.



В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Среди них — посол Королевства Швеция Анна Либерг, посол Эстонской Республики Марге Марисалу-Кахар, посол Латвийской Республики Эдите Медне, посол Литовской Республики Дарюс Виткаускас, посол Республики Болгария Веселин Вълканов, посол Королевства Норвегия Берглйот Ховланд, посол Республики Польша Артур Гебаль, посол Чешской Республики Петр Кубернат, заместитель главы Делегации Европейского союза в Грузии Зане Рунгуле. Также присутствовали представители посольств Федеративной Республики Германия и Венгрии в Грузии.



Мероприятие было организовано в рамках «Акта согласия молодёжи». В нём приняли участие представители организаций «Зелёное движение Грузии / Друзья Земли — Грузия», «Ассоциация равенства Грузии», «JEF Грузия», «Молодёжный форум за устойчивое развитие и евроинтеграцию», «Европейский молодёжный центр», платформа «Молодёжь за интеграцию в НАТО» и другие молодёжные организации.





