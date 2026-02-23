Компания Socar открыла полностью электрическую зарядную станцию

23.02.2026 19:17





Компания Socar открыла полностью электрическую зарядную станцию — это первый подобный объект на Южном Кавказе.



Находится она на улице Акаки Белиашвили, 66 и спроектирована исключительно для электромобилей.



Станция частично работает на солнечной энергии, также здесь есть кафе и магазин и четыре зарядных устройства, которые рассчитаны на одновременную зарядку шести автомобилей.



Два устройства работают в режиме быстрой зарядки мощностью 120 кВт, что позволяет полностью зарядить четыре электромобиля примерно за 40 минут. Ещё два обладают мощностью 22 кВт.



Напомним, что в Тбилиси есть более 200 зарядных станций, которые установила компания Martev. Стоимость варьируется от 0,65 до 0,8 лари за киловатт-час. А посмотреть их расположение можно в приложении (iOS и Android).





