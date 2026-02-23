|
|
|
Компания Socar открыла полностью электрическую зарядную станцию
23.02.2026 19:17
Компания Socar открыла полностью электрическую зарядную станцию — это первый подобный объект на Южном Кавказе.
Находится она на улице Акаки Белиашвили, 66 и спроектирована исключительно для электромобилей.
Станция частично работает на солнечной энергии, также здесь есть кафе и магазин и четыре зарядных устройства, которые рассчитаны на одновременную зарядку шести автомобилей.
Два устройства работают в режиме быстрой зарядки мощностью 120 кВт, что позволяет полностью зарядить четыре электромобиля примерно за 40 минут. Ещё два обладают мощностью 22 кВт.
Напомним, что в Тбилиси есть более 200 зарядных станций, которые установила компания Martev. Стоимость варьируется от 0,65 до 0,8 лари за киловатт-час. А посмотреть их расположение можно в приложении (iOS и Android).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна