Вашадзе: Суд главный символ несправедливости в стране

23.02.2026 20:59





К сожалению, суд является главным символом несправедливости в стране, – заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после окончания судебного процесса. По словам Георгия Вашадзе, закрытие заседания было несправедливым.



«Также несправедливо, что заседание было закрыто из-за ничего. Я надеюсь, что хотя бы следующее заседание откроется. В стране столько происходит несправедливости касательно профессоров и учителей, автомобильного бизнеса, детей, жителей сел, трудозанятых и безработных людей, что удивительного, что мы являемся одним из эпицентров этой несправедливости», - сказал Георгий Вашадзе.



Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



В частности, Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 и статье 319 УК (саботаж и помощь иностранному государству во враждебной деятельности), в качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.



Элене Хоштария предъявлены обвинения по статье 318, части 1, статье 319 и части 1 статьи 321 прима (саботаж, предоставление материальных ресурсов для данного преступления и содействие враждебной деятельности иностранного государства).



Нике Гварамия, Нике Мелия, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 УК Грузии ( саботаж).



Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии).



По данному делу Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе избран залог в размере 30 000 лари, а Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе - залог в размере 1 миллиона лари.





