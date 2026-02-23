Депутаты «Мечты» приглашены в Вашингтон на «Альянс суверенных наций» конгрессвумен-республиканкой

23.02.2026 18:53





Конгрессвумен Анна Паулина Луна пригласила депутатов «Грузинской мечты» Николоза Самхарадзе, Мариам Лашхи и Лику Шартава на мероприятие «Альянс суверенных наций», который состоится в Вашингтоне 4-5 марта, сообщает Tabula со ссылкой на проправительственный TV Imedi.



Луна избрана в Конгресс США от «Республиканской партии». Она — почетный председатель мероприятия. На сайте организаторов говорится, что в нем примут участие лидеры из сферы политики, бизнеса, научных кругов и других общественных отраслей всех стран мира.



Среди американских политиков мероприятие посетит спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, а также депутат парламента Германии Маркус Фронмайер от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и депутат Европарламента Антонио Корреа, который является членом португальской ультраправой партии «Шега» (Chega).



Tabula отмечает, что конгрессвумен-республиканка Луна отличается изоляционистскими позициями, в рамках которых поддерживает выход США из НАТО, выступает против помощи Украины в войне против России и поддерживает «развитие мирных и торговых отношений» между РФ и США.



В 2023 году Луна была в числе 11 конгрессменов-республиканцев, которые представили «резолюцию об усталости от Украины» и призвали администрацию Байдена прекратить военную и финансовую помощь Киеву.



С тех пор Луна всегда голосовала против предоставления помощи Украине: в октябре 2025 года конгрессмен также встретилась с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, после чего написал на X, что хочет «развивать мирные, торговые отношения и диалог» между Россией и США.



«Не обязательно, чтобы наши две страны были врагами друг друга. Торговые союзы выгодны всем», — написала она.



В декабре американский политик писала, что официально пригласила четырех членов Госдумы РФ встретиться с членами Конгресса США в Вашингтоне для обсуждения российско-украинских мирных переговоров.



В то же время, по приглашению конгрессвумен Луны, посол России в США Александр Дарчиев принял участие в мероприятии, проходившем в Капитолии в канун Рождества.





