Нике Гварамия избран залог в размере 30 000 лари
23.02.2026 18:03
По т.н. делу о саботаже в качестве меры пресечения лидеру «Коалиции за перемены» Нике Гварамия избран залог в размере 30 000 лари.
Решение принято судьей Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе на закрытом заседании.
Согласно решению судьи, Нике Гварамия также запрещено пересекать границу без информирования следственного органа, у Гварамия забрали паспорт.
Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
В частности, Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 и статье 319 УК (саботаж и помощь иностранному государству во враждебной деятельности), в качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Элене Хоштария предъявлены обвинения по статье 318, части 1, статье 319 и части 1 статьи 321 прима (саботаж, предоставление материальных ресурсов для данного преступления и содействие враждебной деятельности иностранного государства).
Нике Гварамия, Нике Мелия, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 УК Грузии ( саботаж).
Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии).
По данному делу Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе избран залог в размере 30 000 лари, а Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе - залог в размере 1 миллиона лари.
