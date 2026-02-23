Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Нике Гварамия избран залог в размере 30 000 лари


23.02.2026   18:03


По т.н. делу о саботаже в качестве меры пресечения лидеру «Коалиции за перемены» Нике Гварамия избран залог в размере 30 000 лари.

Решение принято судьей Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе на закрытом заседании.

Согласно решению судьи, Нике Гварамия также запрещено пересекать границу без информирования следственного органа, у Гварамия забрали паспорт.

Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

В частности, Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 и статье 319 УК (саботаж и помощь иностранному государству во враждебной деятельности), в качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Элене Хоштария предъявлены обвинения по статье 318, части 1, статье 319 и части 1 статьи 321 прима (саботаж, предоставление материальных ресурсов для данного преступления и содействие враждебной деятельности иностранного государства).

Нике Гварамия, Нике Мелия, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе предъявлены обвинения по статье 318, части 1 УК Грузии ( саботаж).

Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии).

По данному делу Георгию Вашадзе и Зурабу Гирчи Джапаридзе избран залог в размере 30 000 лари, а Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе - залог в размере 1 миллиона лари.


