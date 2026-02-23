|
5 324 погибших за 10 лет: смертность на дорогах Грузии втрое выше, чем в ЕС
23.02.2026 19:16
За последние 10 лет — с 2015 по 2025 год — в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 5 324 человека. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Только в 2025 году жертвами аварий стали 469 человек, из них 28 детей и 164 пешехода.
По данным МВД, столь высоких показателей по числу ДТП и пострадавших не фиксировалось с 2018 года, а по количеству погибших — с 2019 года.
С 2022 года число жертв аварий стабильно растёт.
Где происходят аварии?
• 43% всех ДТП происходят в Тбилиси
• Наибольшее число погибших — в Имерети
• Далее по уровню смертности следуют Тбилиси и Кахети
Пешеходы — среди главных жертв
В 2025 году 34% погибших в ДТП — пешеходы.
Из 1 931 случая наезда на пешеходов (примерно треть всех аварий):
• 989 ДТП произошли из-за перехода дороги в неположенном месте
• В результате этих случаев погибли 38 человек
Переход вне пешеходного перехода занимает третье место среди причин аварий в 2025 году.
Пьяное вождение
Ещё одной распространённой причиной аварий остаётся управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В 2025 году 62 человека погибли в ДТП с участием нетрезвых водителей.
Амнистия для 23 000 водителей
В конце 2025 года парламент подготовил законодательную инициативу, в рамках которой амнистия затронула около 23 000 водителей, ранее лишённых прав по разным причинам, включая вождение в состоянии опьянения.
На момент обсуждения закона более 18 000 человек имели приостановленные права за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Сравнение с ЕС
Средний показатель смертности в ДТП в странах Евросоюза — 44 погибших на 1 миллион жителей.
В Грузии — 129 погибших на миллион населения.
Это почти в три раза выше.
Помимо погибших, тысячи людей получают травмы:
в 2025 году в ДТП пострадали 8 191 человек, из них 1 151 ребёнок.
Статистика остаётся одной из самых тревожных социальных проблем страны.
