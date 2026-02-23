Минздрав распространяет информацию об ограничениях на право деятельности иностранцев

Как поясняет ведомство, право трудовой деятельности выдается на конкретную позицию и конкретному работодателю сроком на 1 год. В случае, если иностранный гражданин уклоняется от норм, установленных законом о трудовой миграции, это повлечет штрафы как для работника, так и для работодателя, включая финансовый штраф для самозанятых иностранцев.



«С 1 марта вступают в силу поправки к закону «О трудовой миграции». Согласно поправкам, трудоустройство/самозанятость иностранцев в Грузии будет происходить только при соблюдении соответствующих регуляций. Министр здравоохранения обсудил этот вопрос с заместителями и членами парламента. Стороны подчеркнули значимость изменений и обсудили пути эффективного исполнения. Согласно изменениям, иностранному гражданину для законного трудоустройства, в том числе дистанционного, необходимо будет получить «право на трудовую деятельность».



Разрешения на трудовую деятельность для иностранцев будут выдаваться «Государственным агентством содействия занятости». Процесс выдачи разрешения на трудовую деятельность полностью электронный, а регистрационный портал будет доступен с 1 марта. Получение разрешения является платным.



Право на трудовую деятельность будет выдаваться на конкретную позицию и конкретному работодателю сроком на 1 год. Закон был подготовлен с учетом рекомендаций ЕС.



Что касается самозанятых иностранцев, право на работу будет выдаваться с указанием конкретной сферы, сектора и вида предпринимательской деятельности.



Стоит отметить, что в связи с поправками предусматриваются льготные периоды – до 1 января 2027 года для тех, кто уже зарегистрирован в электронной системе трудовой миграции и трудоустроен легально. Второй льготный период продлится до 1 мая 2026 года и коснется тех самозанятых иностранцев, которые уже заняты трудовой/предпринимательской деятельностью в Грузии.



Если иностранный гражданин уклонится от норм , установленных законом о трудовой миграции, это повлечет штрафы как для работника, так и для работодателя, включая финансовые штрафы для самозанятого иностранца», – говорится в информации.





