Премьер Грузии: режим Саакашвили сам начал войну, Анцухелидзе пал жертвой оккупации

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе завил, что «режим Саакашвили» сам начал войну, но, конечно, Георгий Анцухелидзе пал жертвой российской оккупации.



Глава грузинского правительства добавил, что в 2008 году тогдашние власти Грузии подписали резолюцию Совета Европы, где «признали начало войны, я этого не делал».



Кобахидзе отметил, что «в конце концов, Георгий Анцухелидзе, как и другие герои, пали жертвой Саакашвили и авантюре его кровавого режима в 2008 году».



«Это было сказано <Теей> Цулукиани, и я согласен с этим. Режим Саакашвили сам начал войну, но, конечно, Георгий Анцухелидзе пал жертвой российской оккупации. Началась война, за которой последовала российская оккупация. В 2008 году тогдашний режим подписал резолюцию Совета Европы, в которой признал начало войны — я этого не делал.



«Широкомасштабные боевые действия» — в базе записано, что война обострилась после обстрела Цхинвали грузинской стороной без предупреждения. Это означает, что они признали начало войны», — подчеркнул премьер.



Кобахидзе прокомментировал и вопрос о Маро Макашвили, отметив, что оккупация была осуществлена советским режимом, и Макашвили стала жертвой этой оккупации.



«Вы знаете, была оккупация, которая была осуществлена советским режимом. Конечно, жертвой этой оккупации стала Маро Макашвили. Это была советская армия, естественно, российская советская сила была ведущей в советский период. Была советская власть, и в основном в оккупационных силах были представлены русские», — отметил премьер-министр.



Отвечая на вопрос, можно ли было избежать советской оккупации в 1921 году, Кобахидзе заявил, что сомневается, чтобы в 1921 году это было возможно. А в 2008 году, по его словам, Саакашвили мог не начать войну. В тот период была осуществлена оккупация не только Грузии, но и оккупация соседних стран.



«Рассматривая эту общую картину, мы можем с уверенностью предположить, что избежать оккупации в 1921 году было невозможно. Что касается 2008 года, то режим Саакашвили начал войну в 2008 году и признал ее начало. 1921 и 2008 годы не могут быть приведены для сравнения», — заключил он.





