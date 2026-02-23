Каладзе: Политика «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили отвечает интересам нашей страны

«Политика, которую проводит партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», безусловно, под руководством Бидзина Иванишвили, служит исключительно интересам нашей страны», — так ответил мэр Тбилиси Каха Каладзе на вопрос о том, было ли партийное задание поздравлять Бидзину Иванишвили с днём рождения идентичными текстами.



«Как бы вы ни старались, этот человек имеет особую роль в новейшей истории Грузии. Это данность и реальность. В 2011 году, когда он принял решение войти в политику, для всех вас здесь всё закончилось, ваша власть в стране закончилась. Соответственно, интересы нашей страны всегда будут защищены. Политика, которую проводит партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», безусловно, под руководством Бидзины Иванишвили, служит исключительно интересам нашей страны и населения. Это самое главное», — заявил Каха Каладзе.







