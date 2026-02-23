Самадашвили: «Грузинская мечта» пытается вернуть Грузию под полное политическое правление России

23.02.2026 16:12





«Грузинская мечта» пытается вернуть Грузию под полное политическое правление России и упразднить суверенитет страны, - заявила журналистам одна из лидеров «Сильная Грузия-Лело» Саломе Самадашвили, откликаясь на пост спикера парламента, посвященный памяти юнкеров.



По оценке Саломе Самадашвили, со стороны Шалвы Папуашвили разговор о юнкерах это цинизм, насмешка над гражданами Грузии и оскорбление память юнкеров.



«Этот режим управляет страной по заданию России, для выполнения российской повестки дня, и, фактически, является духовным наследником именно тех людей, которые уничтожили Грузию в 20-х годах, в том числе, они разделяют настрой, что Грузия не должна продолжать жить независимым, суверенным, европейским демократическим государством, как считали убийцы Маро Макашвили. Ясно, что эти люди никогда не смогут правильно оценить историю, потому что сами сегодня находятся на неверной стороне истории»,-заявила Саломе Самадашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





