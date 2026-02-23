Андро Чичинадзе: Я тоже покидаю Театр Васо Абашидзе

Актер Андро Чичинадзе, осужденный по обвинению в «групповом насилии» в ходе акций протеста, покидает Театр имени Васо Абашидзе. Об этом говорится в письме Андро Чичинадзе, которое адвокат Торнике Мигинеишвили опубликовал в соцсети.



«Я тоже покидаю Театр имени Васо Абашидзе. Этим символическим текстом я хочу выразить солидарность и поддержку тем людям, которые сами являются примером солидарности и дружбы.



Вы боретесь с очень неверной и сложной сферой, «друзья». Давайте посмотрим историю, и вы легко поймете, что люди искусства, по своей гражданской позиции, были и являются самыми опасными для вас и для любого, кто находится у власти. Так будет всегда.



До вас и после вас правда будет одна, и чтобы сказать правду всегда найдется слово. Поэтому мой совет - бороться с людьми, обладающими правильными ценностями, проигрышно», - пишет Андро Чичинадзе.



Напомним, часть актеров покинула Новый театр имени Васо Абашидзе в знак протеста. Протест актеров последовал за снятием баннера Андро Чичинадзе с фасада театра. На здании театра был размещен баннер с надписью: «Свободу заключенным системы».



По имеющейся информации, баннер Андро Чичинадзе был снят из-за съемок «Рустави 2».



Акции протеста в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия не будет начинать переговоры о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года. Актер Андро Чичинадзе, как еще десятки тысяч граждан Грузии, почти каждый вечер выходил к зданию парламента Грузии в Тбилиси.



4 декабря на акции протеста он дал комментарий изданию On.ge, и объяснил, почему выходит на проспект Руставели и как, на его взгляд, должен развиваться протест:



На следующий день после публикации видео, вечером 5 декабря, домой к актеру пришли полицейские. Накануне в Тбилиси прошла серия обысков и задержаний в офисах оппозиционных партий и у активистов, но большинство задержанных обвинялись в административных правонарушениях и уже вышли на свободу.



О задержании Андро Чичинадзе сообщил его отец Отар. По его словам, представители МВД провели допрос актера, конфисковали его технику и предъявили ордер на арест. При этом задержание актера быстро попало в новости, потому что вскоре после полицейских к его дому прибыли операторы провластных каналов «Имеди» и «Рустави 2».



7 декабря стало известно, что Андро Чичинадзе обвиняется в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 Уголовного Кодекса Грузии).



Вместе с ним фигурантами этого дела стали еще пять человек: Онисе Цхададзе, Лука Джабуа, Руслан Сиваков, Джано Карчая и Гурам Мирцхулава. Судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили приговорила их к лишению свободы в качестве меры пресечения.



В ходе заседания 7 декабря прокурор рассказал о сути предъявляемых обвинений: «Андро Чичинадзе участвовал в групповом насилии. 29 ноября 2024 года он находился на акции протеста в районе парламента, активно участвовал в действиях агрессивной группы, бросил палку в сторону сотрудников правоохранительных органов, тем самым подвергнув опасности их здоровье».



По словам адвоката Торнике Мигинеишвили, в качестве доказательства прокуратура предъявила три видео. На одном из них видно, что Андро Чичинадзе бросает куда-то полупустую бутылку (позже адвокат Натия Коркотадзе рассказала, что ее подзащитный «вернул бутылку», которая перед этим прилетела со стороны полиции: бросил ее обратно, и она упала между полицейскими). На втором видео он «злится» и что-то говорит, но что именно, невозможно разобрать. На третьем видео актер замахивается палкой: «То, что было предъявлено, доказательств этому пока нет, кроме того, что было выложено — кадра размахивания палкой. Не видно, в кого ударили, куда ударили, куда упала [палка], нет потерпевшего, фактически нет никаких доказательств», — говорил адвокат Мигинеишвили.



На заседании 10 января Натия Коркотадзе подчеркнула, что хотя, по данным МВД, за время протестов пострадали 158 полицейских, ни одного протокола допроса пострадавших в материалах дела нет.















