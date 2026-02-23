Папуашвили: Важно, что парламентская делегация примет участие в конференции, организованной членом Конгресса США

23.02.2026 13:43





«Важно, что делегация парламента Грузии примет участие в конференции, организованной членом Конгресса США», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, конференция будет посвящена важным вопросам, которые фактически касаются эпохи пробуждения суверенных наций.



«Малые народы пытались навязать ложную идеологию, ложные глобалистские подходы; сильные государства всегда имели свою повестку и действовали соответственно. Эти ложные глобалистские идеи полностью раскрыты, и прежде всего новая администрация США назвала всё своими именами. Она назвала то, что всегда было в истории, — что каждое государство действует исходя из своих интересов. Нашим «акацукам» кажется, что власти Эстонии действуют в интересах Грузии. Им это внушили, их зарегистрировали в Эстонии, дали деньги, и теперь они ходят по Эстонии, развевают флаги Эстонии. Они довели до того, что ложные глобалистские идеи заставляют думать, будто власти другой страны действуют в интересах третьей страны. Поэтому эта конференция имеет важное содержание. Наша делегация в рамках конференции и за её пределами сможет взаимодействовать с коллегами, и, разумеется, мы скажем своё слово», — отметил Папуашвили.



Сегодня стало известно, что грузинская делегация под руководством Николоза Самхарадзе по приглашению республиканского конгрессмена Анны Паулины Луна примет участие в саммите «Альянса суверенных наций» в США.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





