Кобахидзе: Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию по Кулеви

23.02.2026 15:54





Включение конкретного стратегического объекта в пакет санкций нехорошо - это порадовало Михаила Саакашвили, он выразил надежду, что Кулеви санкцируют, однако то, что радует Саакашвили, не радует грузинский народ, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Еврокомиссии была предоставлена ​​полная информация о Кулеви, что подтверждает, что режим санкций в Кулеви не нарушается.



«Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию по Кулеви, и эта информация подтверждает, что режим санкций в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, которой мы поделились с ЕС. Исходя из этого, мы надеемся, что Кулеви не попадет в пакет санкций. Мы направили в Еврокомиссию соответствующую информацию, давайте подождем решения Еврокомиссии. Логически, исходя из того, что существует ноль фактов нарушения режима санкций, я думаю, что не попадет [в пакет санкций], дождемся позиции Еврокомиссии. Конечно, нехорошо, чтобы конкретный стратегический объект попал в пакет санкций, этому обрадовался Михаил Саакашвили, он выразил надежду, что Кулеви санкцируют, но то, что радует Саакашвили, не радует грузинский народ. Это один из стратегических объектов, и его включение в санкционный пакет, действительно, нехорошо. Экспорт в Кулеви увеличился, но санкционный режим не нарушается. Нефтепродукты поступают, после переработки выходят на экспорт, и режим санкций не нарушается», - заявил премьер.



Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что он «решительно поддерживает санкцирование порта Кулеви». По словам Саакашвили, это мошенническая операция, которая служит общим интересам России и Иванишвили и финансирует войну против Украины.





