Обвинение Михаила Саакашвили по т.н. делу о саботаже касается его заявления о «селфи» Иванишвили с акулой - адвокат
23.02.2026 15:49
Обвинение Саакашвили по т.н. делу о саботаже касается его заявления о съемке «селфи» Бидзины Иванишвили с акулой, мы даже не видели этого «селфи» - у этого дела нет не только юридической, но и комической основы, - заявил адвокат третьего президента Михаила Саакашвили Бека Басилая перед началом судебного процесса по т.н. делу о саботаже.
По словам адвоката, все это происходит «лишь с мотивацией политического преследования».
«Мы не увидели в этом деле даже «селфи». Соответственно, это дело не имеет не только юридической, но и комической основы. Без всякого сарказма, правда, обвинение касается заявления Михаила Саакашвили о съемке «селфи» Бидзины Иванишвили с акулой. Допрос также был по этому поводу, и уголовное преследование начато на этом основании. Мы все хорошо понимаем, что это не несет какого-либо юридического содержания, и в то же время мы все понимаем, что это происходит только лишь с мотивом политического преследования», - сказал Басилая.
Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
