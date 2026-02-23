Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США


23.02.2026   13:47


«У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

На вопрос о приглашении парламентской делегации Грузии в США республиканским конгрессменом Анной Паулиной Лунас, глава правительства отметил, что подобный формат очень важен.

«Мы по-прежнему с терпением ждём перезагрузки отношений. Мы сохраняем оптимизм, и возможность поддерживать оптимизм дали нам, в том числе, встречи, которые состоялись во время открытия Олимпийских игр в Милане — я имею в виду беседы, с одной стороны, нашего президента и министра иностранных дел, а с другой — вице-президента США и государственного секретаря. Всё это поддерживает наш оптимизм. Разумеется, такие мероприятия, в том числе парламентский формат, очень важны. У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США», — отметил премьер.


