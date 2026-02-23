Кобахидзе: У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США

23.02.2026 13:47





«У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.



На вопрос о приглашении парламентской делегации Грузии в США республиканским конгрессменом Анной Паулиной Лунас, глава правительства отметил, что подобный формат очень важен.



«Мы по-прежнему с терпением ждём перезагрузки отношений. Мы сохраняем оптимизм, и возможность поддерживать оптимизм дали нам, в том числе, встречи, которые состоялись во время открытия Олимпийских игр в Милане — я имею в виду беседы, с одной стороны, нашего президента и министра иностранных дел, а с другой — вице-президента США и государственного секретаря. Всё это поддерживает наш оптимизм. Разумеется, такие мероприятия, в том числе парламентский формат, очень важны. У нас есть желание перезагрузить стратегическое партнёрство с США», — отметил премьер.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





