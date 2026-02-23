Кобахидзе: Мы должны защищать трудовые интересы наших граждан

По словам главы правительства, определены сферы, в которых допустимо трудоустройство иностранцев, и где это нецелесообразно. Премьер подчеркнул, что это важно, чтобы не создавать чрезмерную конкуренцию для граждан Грузии на рынке труда.



«Мы должны защищать трудовые интересы наших граждан, что является общепринятой практикой в любой стране, которая заботится о своих гражданах и их интересах. Мы определили сферы, где допустимо трудоустройство иностранцев, и где это нецелесообразно. Это важно для того, чтобы не создавать чрезмерную конкуренцию для наших граждан в вопросах занятости. Что касается постановления, то установлены квоты, в том числе в отдельных случаях определены нулевые квоты, что означает, что выделены сферы, где никто не сможет составить конкуренцию нашим гражданам в вопросах трудоустройства. В каждом случае учитывались интересы граждан, и мы считаем, что максимально защитили трудовые интересы наших граждан», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Согласно постановлению правительства Грузии, иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание, не могут быть трудоустроены в сфере перевозки пассажиров, курьерских услуг и работы гида.







