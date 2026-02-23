|
Население Грузии заслуживает правительство, которое уважает их европейский выбор - МИД Латвии
23.02.2026 12:16
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже не стала говорить о деталях того, рассматривается ли введение санкций против порта Кулеви в рамках 20-го пакета санкций Евросоюза.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос грузинского порта в санкционном направлении и поддержит ли она санкции, Браже заявила: «Я не буду говорить о закрытых переговорах и их особенностях».
Главу внешнеполитического ведомства Латвии также спросили, как она оценивает ситуацию в Грузии. В ответ Байба Браже заявила, что «народ Грузии заслуживает правительства, которое уважает их европейский выбор».
«Что касается ситуации в Грузии, народ Грузии заслуживает правительства, которое уважает их европейский выбор, чего сейчас не происходит», — заявила Байба Браже.
