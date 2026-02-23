Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили почтил память юнкеров и возложил венок к мемориалу


23.02.2026   13:38


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром обороны Ираклием Чиковани и мэром Тбилиси Кахой Каладзе почтил память юнкеров, погибших в 1921 году в бою при Коджори-Табахмела против российской армии.

Президент возложил венок к мемориалу, посвящённому памяти юнкеров, который находится во дворе парламента, и присутствовал на панихиде по душам погибших юнкеров в молельне.


