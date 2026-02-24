|
Турнир Georgia Pro 2026 пройдет в австрийских горах
24.02.2026 16:22
С участием «Агентства горных трасс» (MTA) Министерства экономики и устойчивого развития и по решению Всемирного тура фрирайда соревнование будет проведено в австрийских горах от имени Грузии. Основатели тура приняли решение, что Georgia Pro 2026 в текущем сезоне состоится только в Австрии, а именно в Kühtai-Инсбрук.
Соревнование запланировано на 26 или 27 февраля, точная дата будет окончательно определена в зависимости от горных условий. Райдерам вновь предоставится возможность бороться за очки, которые изначально должны были заработать в Грузии, в Сванетии.
Соревнование в Грузии, на горе Тетнулди, было отменено по рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности гор из-за нестабильного снежного покрова. По оценке было установлено, что природные условия в указанный период не обеспечивали полной гарантии безопасного проведения мероприятия. Главным приоритетом для MTA и FWT является соблюдение высоких стандартов и безопасность участников.
Перенос или отмена соревнований Всемирного тура фрирайда из-за непогоды или нестабильного снежного покрова не является редкостью в международной практике. Подобные случаи фиксировались во Франции, Швейцарии, Испании и других странах. Несмотря на текущую ситуацию, Всемирный тур фрирайда вновь вернется в Грузию в следующем сезоне. Мероприятие снова пройдет в Сванетии зимой 2027 года.
Грузия уже третий год включена в официальный календарь Всемирного тура фрирайда и входит в число шести ведущих стран, имеющих эксклюзивное право проведения этапов тура: Франция, Испания, Швейцария, Австрия, США и Грузия.
Этап Всемирного тура фрирайда впервые прошёл в Грузии в 2024 году. По оценке основателей тура, мероприятие было не только успешным, но и признано одним из лучших соревнований в истории фрирайда. Сванетия стала новым направлением на международной карте фрирайда, а курорт Тетнулди — местом открытия для любителей фрирайда.
Фрирайд — это особый вид зимнего спорта, который подразумевает спуск по нетронутому снегу в сложном высокогорном рельефе и считается одним из самых экстремальных и зрелищных видов спорта.
