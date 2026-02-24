Каладзе назвал британские санкции против пропагандистских каналов «Мечты» несправедливыми

24.02.2026 16:14





«Вводят санкции, принимают бессмысленные резолюции. Нет никаких аргументов. Мы видим только несправедливое отношение, угрозы и шантаж», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя резолюцию Европарламента.



По его словам, призыв европейских бюрократов санкционировать основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и лидеров партии является проявлением несправедливого отношения.



«Сколько раз нужно санкционировать Бидзину Иванишвили и сколько раз нужно санкционировать нас? Уже столько лет нас бьют по одному и тому же месту, вводят санкции, принимают бессмысленные резолюции. Нет никаких аргументов, есть только несправедливое отношение, угрозы и шантаж. Это печальная реальность. Европейская бюрократия находится в настолько тяжёлом положении, что я уверен — многое изменится», — отметил Каха Каладзе.



Что касается санкций Великобритании против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ», мэр столицы подчеркнул, что и в этом случае аргументов нет.



«Для меня ничего не значит, что считает Великобритания. Годы назад, когда иностранный бюрократ что-то говорил о Грузии, каким бы бредом это ни было, это считалось истиной в последней инстанции. Такое отношение существовало. Сегодня ситуация совершенно иная — и в стране, и в мире. Решение, принятое по телевизионным каналам, — это несправедливое отношение. Если копнуть глубже, мы увидим, что аргументов нет. Несправедливое отношение к Грузии у них не впервые, что категорически неприемлемо. Мы много раз говорили об этом. Мы уважаем все страны, в том числе и страны-члены ЕС, но они также должны уважать наш суверенитет. Какая бы большая страна ни была, она не должна вмешиваться во внутреннюю политическую деятельность другой страны», — подчеркнул Каха Каладзе.



Сегодня появилась информация о том, что правительство Великобритании ввело санкции против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





