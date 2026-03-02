Иран задействовал российскую тактику использования дронов для ударов по странам Персидского залива

Иран перенял у России тактику массированных ударов беспилотниками, отработанную на войне в Украине, применив ее против стран Персидского залива, пишет The Wal Street Journal. В частности, Тегеран выпустил сотни дронов по государствам региона, чтобы перегрузить их системы ПВО, добраться до местных американских баз и нанести ущерб критической инфраструктуре.



Речь идет о стратегии истощения. Небольшие, сравнительно дешевые и трудно перехватываемые ударные дроны не имеют такого разрушительного эффекта, как ракеты, однако успешно поражают гражданские аэропорты, порты и другие ключевые объекты, подрывая ощущение безопасности у населения и инвесторов, отмечает WSJ.



Согласно официальным заявлениям, в минувшие выходные Иран в дополнение к сотням ракет выпустил 541 беспилотник по ОАЭ, 283 — по Кувейту, 136 — по Бахрейну, 12 — по Катару и десятки — по Иордании. Такой же подход Россия использует с осени 2022 года во время регулярных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, вызывая отключения электричества и отопления. Целями Ирана были база американских ВМС в Бахрейне, аэропорты в ОАЭ и Кувейте и морские порты. Кроме того, дроны попали в высотные здания в Дубае и Манаме. По меньшей мере три человека погибли в результате ударов в ОАЭ и один — в Омане.



Атаки уже вызвали транспортный коллапс и туристический хаос, а также угрожают резким ростом цен на нефть — это подтверждает тот факт, что Иран целится в уязвимые места мировой экономики. Опрошенные изданием аналитики считают, что Тегеран пытается интернационализировать конфликт, оказывая давление на союзников США в Персидском заливе и нанося экономический ущерб Западу.



«Иран наблюдал, как Россия использовала ту же тактику в течение четырех лет», — отмечает Сэмюэл Бендетт, советник аналитического центра CNA. При этом близость стран Персидского залива к исламской республике значительно сокращает время реагирования: дронам требуется меньше времени, чтобы достичь целей, чем, например, при атаках на Израиль. Это делает задачу перехвата сложнее и увеличивает уязвимость гражданской инфраструктуры.



При этом Иран располагает арсеналом из тысяч БПЛА и способен производить их в огромном количестве, отмечает Дэнни Цитринович, бывший агент израильской военной разведки, ныне старший научный сотрудник Тель-Авивского института исследований национальной безопасности. «Главное преимущество здесь в том, что массовое производство дронов относительено простое и эффективное, и их можно запускать как с моря, так и с суши», — говорит эксперт.



Сколько конкретно беспилотников производит Иран, неизвестно, но мощность завода, построенного в России с его помощью, составляет более 18,5 тыс. БПЛА в год, по данным Института науки и международной безопасности (ISIS).



После вторжения в Украину именно Тегеран предоставил Москве дроны типа Shahed и технологии их производства. Эти БПЛА были разработаны компанией, связанной с Корпусом стражей исламской революции.





