В Тбилиси задержан гражданин Ирана за повреждение здания посольства

02.03.2026 20:11





Гражданин Ирана задержан в Тбилиси после инцидента у здания посольства. Об этом сообщил посол Ирана Али Муджани.

По его словам, ночью в результате незаконных действий «невменяемого иранца» было разбито стекло одного из окон консульского отдела дипломатического представительства.



После происшествия на место оперативно прибыла специальная служба государственной охраны, сотрудники которой задержали подозреваемого.



Посол поблагодарил грузинские правоохранительные органы за оперативную и профессиональную работу. По его информации, задержанный будет находиться под арестом шесть месяцев, после уплаты штрафа его депортируют из Грузии без права повторного въезда.





