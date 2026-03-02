Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси задержан гражданин Ирана за повреждение здания посольства


02.03.2026   20:11


Гражданин Ирана задержан в Тбилиси после инцидента у здания посольства. Об этом сообщил посол Ирана Али Муджани.
По его словам, ночью в результате незаконных действий «невменяемого иранца» было разбито стекло одного из окон консульского отдела дипломатического представительства.

После происшествия на место оперативно прибыла специальная служба государственной охраны, сотрудники которой задержали подозреваемого.

Посол поблагодарил грузинские правоохранительные органы за оперативную и профессиональную работу. По его информации, задержанный будет находиться под арестом шесть месяцев, после уплаты штрафа его депортируют из Грузии без права повторного въезда.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна