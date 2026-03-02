«Альянс оппозиционных партий» распространяет совместное заявление относительно принципов соглашения

В документе отмечается, что целью договорённости является завершение «автократического режима» Бидзина Иванишвили, восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности страны и благосостояния граждан.



В заявлении говорится, что альянс опирается на несколько основных принципов. Среди них - «единство без однообразия», что подразумевает сохранение партиями, входящими в альянс, собственной идеологической идентичности при согласовании единой протестной и коммуникационной стратегии.



По их словам, цель альянса – демонстрация как внутри страны, так и для международных партнёров, что они представляют собой «демократическую альтернативу олигархическому и автократическому режиму Иванишвили».



Согласно документу, партии-участницы также соглашаются на кодекс поведения, который регулирует правила взаимоотношений между подписантами и устанавливает ответственность за их нарушение.



«Сегодня мы, Альянс демократических оппозиционных партий Грузии, согласовываем общую стратегию и совместные правила действий и заявляем, что совместными усилиями освободим Грузию от автократического режима Бидзины Иванишвили, восстановим евроатлантический курс страны и обеспечим демократическое управление, безопасность государства и благосостояние грузинского народа.



Наше соглашение основывается на следующих принципах:



Единство без однообразия: партии- учредители альянса сохраняют свою идеологическую идентичность, однако соглашаются на единые протестные действия и коммуникационную стратегию. Наша цель - показать, что мы являемся демократической альтернативой олигархическому и автократическому режиму Иванишвили как внутри страны, для грузинского народа, так и за её пределами, для союзников Грузии.



Демократическая альтернатива: партии согласны с тем, что автократический режим может быть побеждён только демократической альтернативой, ориентированной на интересы граждан. Мы считаем принципиально важным, чтобы процесс принятия решений в альянсе основывался на принципе равенства участников и свободном волеизъявлении без внешнего влияния.



Политический и общественный консенсус: мы ставим целью достижение широкого политического и общественного согласия при активном участии общества, чтобы посредством свободных и справедливых выборов победить режим Иванишвили и сформировать демократическое коалиционное правительство, которое проведёт необходимые реформы.



Партии-участницы соглашения также договариваются о кодексе поведения, регулирующем правила взаимоотношений между подписантами и определяющем ответственность за их нарушение.



Оппозиционный альянс будет бороться до конца - до освобождения политических заключённых и победы на свободных и справедливых выборах», - говорится в заявлении «Альянса оппозиции».





